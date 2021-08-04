وفد من «الدبلوماسية الثقافية» يزور ألبانيا

دبي (وام)

بحث وفد من معهد الدبلوماسية الثقافية بدبي خلال زيارته جمهورية ألبانيا سبل تعزيز مفاهيم التسامح الديني ونشر ثقافة السلام بين ألبانيا والإمارات.

وتم خلال زيارة الوفد - الذي ترأسه الدكتور محمد كامل المعيني مؤسس ورئيس المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية بدبي - توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع عمدة بلدية مدينة «الباسان» الألبانية تهدف إلى تعزيز مفاهيم التسامح والسلام وتدريب الكوادر البشرية وتشجيع الزيارات الثقافية وإقامة المعارض الفنية بين البلدين. وعبر غلديان لاتيا عمدة مدينة «الباسان» عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية الأولى من نوعها والرامية إلى تعزيز مفاهيم التسامح ونشر القيم الثقافية المشتركة التي تتبناها دولة الإمارات وجمهورية ألبانيا.