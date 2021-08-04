صيانة 480 قارباً لـ«صيادي الأسماك» بأم القيوين

أم القيوين (وام)

توفر الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بأم القيوين الدعم اللازم لمنتسبيها من خلال ورشة الصيادين التي تركز على صيانة المكائن البحرية وقوارب الصيد والرافعات وغيرها فيما تقدم عددا من الخدمات للصيادين، كالصيانة والإصلاح المجاني للمكائن وتوفير كافة القطع اللازمة بمستودعاتها. وقال جاسم حميد الشر رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لصيادي الأسماك بأم القيوين إن الجمعية تسعى دائما إلى تطوير البنية التحتية لقطاع الصيد بما يتلاءم مع المتغيرات المتسارعة ويلبي احتياجات الصيادين.

وأكد أن الورشة أنجزت الكثير خلال الأشهر الخمسة الماضية من صيانة ما يقارب 480 قاربا بجميع معداتها، وهي تعمل على فترتين صباحية ومسائية لتخفيف الأعباء على الصيادين.