شرطة الشارقة و«أدنوك للتوزيع» تتعاونان لتطوير الخدمات

الشارقة (وام)

بحث اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، خلال لقائه أمس، وفداً من شركة أدنوك للتوزيع، برئاسة المهندس بدر سعيد اللمكي ‏الرئيس التنفيذي للشركة، السبل التي تسهم في الارتقاء بالخدمات وتطويرها التي تصب في مجال إسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة من خلال محطات أدنوك ومراكز الفحص الفني، وذلك انسجاماً مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.‏

وأشاد اللواء الشامسي بالدور المهم الذي تقدمه «أدنوك» في خدمة وإسعاد المتعاملين مؤكداً أهمية التعاون بين الجانبين، ومدى حرص واستعداد شرطة الشارقة على مد جسور التعاون في مجالات إسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة، وفق أفضل المعايير، وبما يعزز جودة الحياة.

حضر اللقاء المقدم خالد الكي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، والمقدم محمد علاي مدير إدارة المرور والدوريات، وعدد من ضباط شرطة الشارقة. وفي ختام الزيارة قدم اللواء سيف الشامسي درعاً تذكارية للوفد الزائر، متمنياً لهم التوفيق في خدمة المجتمع.