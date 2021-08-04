شرطة دبي تستقبل وفداً من «الداخلية العراقية»

دبي (الاتحاد)

استقبل اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اللواء ركن إياد عبد الحمزة بعيوي رئيس دائرة البحث الجنائي في وزارة الداخلية العراقية، والوفد المرافق له، في مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة. وضم الوفد اللواء رحيم هاشم محمد العمشاني رئيس الموارد البشرية، واللواء حسين جاسم العلياوي رئيس قسم العلاقات الدولية، وعدداً من كبار الضباط، في حين حضر اللقاء من جانب شرطة دبي، اللواء محمد راشد بن صريع المهيري من قطاع البحث الجنائي، واللواء سعيد حمد بن سليمان آل مالك مدير مركز شرطة الراشدية، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، وعدد من مديري الإدارات العامة والفرعية وكبار الضباط.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين والتنسيق المشترك في الجانب الجنائي، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والاطلاع على تقنيات شرطة دبي.

وأكد اللواء المنصوري خلال اللقاء، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في الجانب الأمني والجنائي، لافتاً إلى أن التعاون الدولي المشترك مع مختلف الجهات الأمنية يعزز منظومة الأمن والأمان على مستوى دولي، مشيراً إلى أن شرطة دبي تتطلع إلى تعاون مثمر دائم يعود بالخير والنماء، ويطور العلاقات الثنائية.

وتقدم اللواء ركن إياد عبد الحمزة بعيوي بالشكر إلى اللواء خبير خليل المنصوري على حفاوة الاستقبال، مشيداً بالإنجازات التي حققتها شرطة دبي، وما وصلت إليه في مختلف المجالات الخاصة بمكافحة الجريمة والقبض على مرتكبيها، وتطويعها للتقنيات، وتسخير أنظمة الذكاء الاصطناعي في برامجها لمنع الجريمة والمحافظة على أمن المجتمع وإسعاد أفراده.

وفي الختام، تبادل الجانبان الدروع التذكارية، احتفاء بهذه الزيارة.