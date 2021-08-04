«التنمية الأسرية» بالشارقة تنظم «الثقافة الزوجية الراقية»

الشارقة (الاتحاد)

عززت إدارة مراكز التنمية الأسرية، إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، من جهودها الهادفة إلى رفع مستوى وعي أفراد المجتمع بأسس الزواج الناجح وكيفية بناء أسرة مستقرة ومتماسكة، حيث قدمت الإدارة وضمن المحور الثاني من حملة الوطن أسرة، والذي جاء تحت عنوان «تطوير الثقافة الزوجية الراقية لبناء أسرة مستقرة»، 48 برنامجاً تدريبياً وحلقة حوارية استهدفت من خلالها أكثر من 7 آلاف شخص.

وأشارت موضي الشامسي، رئيسة إدارة مراكز التنمية الأسرية بالشارقة، إلى أن الأسرة هي اللبنة الأولى والركيزة الأساسية في بناء المجتمعات، ويشكل تطوير الثقافة الزوجية الناجحة وتحقيق التوافق الزوجي ركيزة أساسية لتعزيز البناء الأسري المستقر والمتماسك، ومن هذا المنطلق حرصت الإدارة على تكثيف جهودها الرامية إلى رفع مستوى وعي أفراد المجتمع بالأسس الصحيحة للزواج الناجح من خلال تنظيم العديد من البرامج التدريبية.