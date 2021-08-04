"صحة" توفر لقاح "كورونا" من "سينوفارم" للأطفال من عمر 3 إلى 17 عاماً

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن بدئها بتوفير لقاح «كوفيد-19» من «سينوفارم» للأطفال من عمر 3 إلى 17 عاماً في عدة مراكز ومنشآت تابعة لشبكة «صحة»، من دون حجز موعد.

وذلك بعد أن تم اعتماد اللقاح من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع للاستخدام الطارئ، بناءً على نتائج الدراسات السريرية والتقييم المحلي. كما سيتواصل توفير لقاح «فايزر- بيونتيك» للفئة العمرية من 12 عاماً فما فوق.وحرصاً على ضمان الوقاية اللازمة لجميع أفراد المجتمع، قامت «صحة» بتوفير لقاح «كوفيد-19» من «سينوفارم» في أبوظبي عبر مركز «صحة» لتطعيم «كوفيد-19» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ومركز المشرف التخصّصي للأطفال، وفي مجالس المشرف والمنهل والبطين.

وفي العين، يتوفر اللقاح في مركز «صحة» لتطعيم «كوفيد-19» في مركز العين للمؤتمرات، ومركز الطوية التخصصي للأطفال، ومجلس فلج هزاع. أما في الظفرة، فيتم توفير اللقاح في مجالس دلما وغياثي والمرفأ وليوا والسلع، ومركز الظفرة لطب الأسرة ومركز «صحة» لتطعيم «كوفيد-19» في قاعة جمعية الظفرة. ولمعرفة المزيد من المعلومات، يمكن الاتصال على 50 800 أو زيارةhttps://www.seha.ae/covid-19-landing/

