رئيس الكونغو يستقبل مرشح الإمارات لرئاسة "الإنتربول"

استقبل فخامة فيلكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية ومرشح دولة الإمارات لرئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".

وتم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الأمنية والشرطية.

وأعرب فخامة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية عن تقديره العميق للزيارة، وحرص البلدين الصديقين على تمتين علاقتهما وفق أعلى المستويات. كما التقى اللواء الريسي خلال الزيارة معالي جيلبرت كانكوندي مالامبا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والأمن والشؤون العرفية لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية ومعالي فرنسوا بيا المستشار الخاص للأمن الوطني.

وزار اللواء الريسي أيضا كلية الشرطة قيد الإنشاء واطلع على المباني والمرافق التابعة لها وخطط تطويرها، وتم عقد ورشة عمل بين وزارة الداخلية الإماراتية ووزارة الأمن في الكونغو لمناقشة أفضل الممارسات المطبقة وسبل تعزيز العلاقات في المجالات الشرطية.