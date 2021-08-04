«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بإنشاء مركز العمل التطوعي

الشارقة (الاتحاد)

عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، أمس، اجتماعه الاعتيادي، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

وأصدر المجلس القرار رقم (22) لسنة 2021م بشأن إنشاء وتنظيم مركز الشارقة للعمل التطوعي، ونص القرار على أن يُنشأ مركز معني بالأعمال التطوعية في الإمارة يُسمى: «مركز الشارقة للعمل التطوعي»، يُلحق بدائرة الخدمات الاجتماعية في الإمارة ويتبع هيكلها التنظيمي. ويكون مقر المركز الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية أن ينشئ له فروعاً في باقي مدن ومناطق الإمارة.

وبحسب القرار يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي: نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والتوعية بأهميته، وتنظيم وتطوير العمل التطوعي في الإمارة، وتعزيز التنوع والابتكار في البرامج والمبادرات التطوعية على مستوى الإمارة، والعمل على رفع مستوى التنشئة الاجتماعية وبناء روابط اجتماعية بين أفراد المجتمع، وتشجيع الأفراد والجهات على المشاركة في الأعمال التطوعية. ووفقاً للقرار فيكون للمركز في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية: وضع السياسة العامة والخطط الاستراتيجية لتنظيم وتطوير العمل التطوعي في الإمارة، وإنشاء منصة خاصة بالعمل التطوعي في الإمارة، وربطها بالمنصة الوطنية للتطوع بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع، وإدارة وتنظيم الأعمال التطوعية في الإمارة والإشراف عليها، بما في ذلك المتطوعون والأسر والفرق التطوعية والفرص التطوعية، وإصدار بطاقات عضوية للمتطوعين المسجلين لدى المركز، وغيرها.

كما ناقش المجلس خلال اجتماعه جملة من المقترحات المقدمة من دائرة التخطيط والمساحة حول توفير أفضل الخدمات على الطرق الخارجية للإمارة، والتي ستسهم في خدمة مرتادي الطرق وتحقيق التكامل مع المظهر العمراني الرائع في كافة المدن والمناطق.