توزيع 4.32 طن من اللحوم خلال عيد الأضحى

دبي (وام)

وزع بنك الإمارات للطعام 4.32 طن من اللحوم على مساكن العمال خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أتاح التبرع بالأضاحي من خلال 7 تطبيقات ذكية. ويعمل بنك الإمارات للطعام على ترجمة توجيهات حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام للحد من هدر الطعام والاستفادة منه، من خلال توزيعه على الفئات المستفيدة عبر مختلف القنوات والمؤسسات الخيرية المتعاونة مع البنك. ويتم تسليم الشحنات الغذائية من المؤسسات الغذائية إلى فروع بنك الإمارات للطعام ليتم التوزيع ضمن آلية عمل محددة داخل وخارج الدولة، حيث تم إرسال بعض الطرود الغذائية إلى الخارج بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر.

وكان قد تم إطلاق بنك الإمارات للطعام في 4 يناير 2017 تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ويلتزم البنك بتوزيع الغذاء على الفئات المستهدفة من الأسر المتعففة والعمال من خلال التعاون والتنسيق مع المؤسسات الخيرية بالدولة، وكذلك من خلال التوزيع المباشر لسكنات العمال أما في فترة جائحة «كوفيد-19» الحالية، فإنه يتم توفير كميات الأغذية لمشرفي السكنات لكي يتم التوزيع من قبلهم على الفئات المحتاجة. كما يقوم موظفو بنك الإمارات للطعام بالتأكد من ضمان المنتجات الغذائية، بما في ذلك جمع وتخزين ونقل وتوزيع الوجبات.