سلطان بن حمدان: زيارة تاريخية

المنامة (الاتحاد)

اعتبر الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير دولة الإمارات لدى المنامة، زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمملكة البحرين زيارة تاريخية تجسد عمق وتميز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتعكس إرادة قيادتي البلدين في توطيد هذه العلاقة والارتقاء بها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. وقال على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي « تويتر»: «زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لمملكة البحرين، زيارة تاريخية تجسد عمق وتميز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتعكس إرادة قيادتي البلدين في توطيد هذه العلاقة والارتقاء بها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين».