«خليفة التربوية»: البرامج المبتكرة ركيزة نهضة التعليم

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية أهمية المشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة في دعم مسيرة النهوض بالتعليم، وتهيئة البيئة المحفزة على الإبداع لمختلف عناصر العملية التعليمية من طالب ومعلم وإدارة مدرسية، مشيرة إلى أن العصر يشهد تطورات علمية وتقنية متلاحقة تستدعي من عناصر العملية التعليمية مواكبتها في الميدان التعليمي، بما يمكن الطالب من مجابهة تحديات العصر الرقمي.

جاء ذلك، خلال أولى ورش العمل التطبيقية للدورة الخامسة عشرة 2021-2022، والتي نظمتها الأمانة العامة للجائزة عن بُعد، وتحدث فيها كل من الدكتور إبراهيم الهنائي محكم مجال المشروعات والبرامج التعليمية من كليات التقنية العليا، والدكتور خالد الشريف مدير عام مركز التميز في مؤسسة الملك عبدالعزيز رئيس الفريق الفائز بجائزة خليفة التربوية في الدورة الرابعة عشرة 2020-2021 عن مشروع «برنامج فصول الموهوبين» في المملكة العربية السعودية.

وفي بداية الورشة قال الدكتور الهنائي: المبدعون يحققون نقلة نوعية في الميدان التربوي، ويعتبر الإبداع والابتكار من الأهداف التربوية المهمة والضرورية التي تبذل المجتمعات المتقدمة جهدها لتحقيقها، حيث إن الأشخاص الذين يتصفون بالإبداع لهم دور فعال وإيجابي في القيام على تنمية وتقدم مجتمعاتهم، وعلى ذلك تتجه المجتمعات إلى استثمار أبنائها وطاقاتهم، وتحويلها إلى طاقات إنتاجية وبشكل فعال وإيجابي بجودة عالية، فليس هناك أفضل وأهم من العلم والمعرفة من أجل أن تتولد القدرات والابتكار والإنتاج.

ومن جانبه تطرق الدكتور خالد الشريف إلى تجربة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع بالمملكة العربية السعودية، وحصولها على جائزة خليفة التربوية في مجال المشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة بالدورة الرابعة عشرة، مشيراً إلى عدد من الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لنيل هذه الجائزة المرموقة، بدءاً بالترشح ببرنامج «فصول موهبة» كمشروع مبتكر لنيل الجائزة، وتقدم «فصول موهبة» مناهج علمية متخصصة تركز على تنمية جوانب عدة في شخصية الطالب الموهوب من خلال إثراء معرفته بالمعلومات الحديثة، كما يشمل برنامج «فصول موهبة» مسار تطوير مهني للممارسين التربويين الذي يشاركون في تنفيذ هذا البرنامج، بهدف بناء منظومة مُتجددة لإقامة وحوكمة وتطوير فصول موهبة، واكتشاف الموهوبين المُؤهلين لدخول فصول موهبة، وتمكين هؤلاء الموهوبين عبر المناهج المُبتكرة لهذه الفصول، ومُتابعة الموهوبين المُتميزين الذين يتم تخرجهم من فصول موهبة ليسهموا في التنمية وتعزيز استدامتها.