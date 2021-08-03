خلال زيارته «خليفة الطبية».. السفير الفرنسي يشيد بدور أبطال خط الدفاع الأول

أبوظبي(الاتحاد)

استقبلت مدينة الشيخ خليفة الطبية، كزافييه شاتيل سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي زار المدينة الطبية بمناسبة اليوم الوطني الفرنسي لتقديم الشكر لخط الدفاع الأول في المدينة، الذين عملوا بلا كلل لنحو عام ونصف العام لمواجهة جائحة كوفيد-19.

وأَطْلَعت الدكتورة صفاء المصطفى، مدير التمريض التنفيذي في مدينة الشيخ خليفة الطبية، السفير الفرنسي لدى الدولة على الجهود المبذولة للوصول إلى مرحلة التعافي من كوفيد-19.

وأكدت الدكتورة صفاء المصطفى أن العاملين في خط الدفاع الأول في شركة «صحة» يقدمون رعاية طبية عالمية المستوى لمرضى كوفيد -19، ويحرصون على حماية مجتمع دولة الإمارات من الفيروس.

وأعربت عن تقدير العاملين في خط الدفاع الأول لزيارة السفير الفرنسي لدى الإمارات، والوفد المرافق له الذي حرص على تقديم الشكر لهم والثناء على جهودهم احتفاءً بمناسبة وطنية فرنسية مهمة، وهي اليوم الوطني لفرنسا.

ومن جانبه قال كزافييه شاتيل سفير الجمهورية الفرنسية لدى دولة الإمارات: إنه لم يجد مناسبة أفضل من اليوم الوطني الفرنسي، لتكريم أولئك الذين يكافحون جائحة فيروس كورونا ليلاً ونهاراً.

وتقدم بجزيل الشكر والعرفان باسمه وباسم الجالية الفرنسية في دولة الإمارات لجميع العاملين في خط الدفاع الأول من القطاع الصحي لجهودهم وتفانيهم والتزامهم في حماية أفراد المجتمع، مشيراً إلى أنه غرس «شجرة الأمل» في مقر إقامته، تكريماً للعاملين في خط الدفاع الأول، وتخليداً لذكرى ضحايا فيروس كوفيد-19.