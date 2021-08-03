«لندن للسكري» يطلق برنامجاًً تثقيفياًً لمساعدة المرضى

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، التابع لمبادلة للرعاية الصحية، برنامجاً تثقيفياً جديداً عبر الإنترنت مخصصاً لمساعدة البالغين من مرضى السكري من النوع الأول على الارتقاء بفهمهم لحالتهم الصحية لمساعدتهم على تحقيق أفضل النتائج على صعيد العناية الذاتية بأنفسهم.

وأعربت الدكتورة علياء سيف المزروعي، المدير التنفيذي بالإنابة لمركز إمبريال كوليدج لندن للسكري عن سعادتها بالإعلان عن توفير المركز برنامج التثقيف المنظّم مرة أخرى، لافتةً إلى أن نسخة هذا العام قد جرى تطويرها لتشمل الظروف والتداعيات المتعلقة بفيروس كوفيد- 19. مشيرةً إلى أن البرنامج مصمم لتحسين رعاية مرض السكري والارتقاء بجودة حياة مرضانا. وسيعمل البرنامج على تزويد المرضى بالأدوات والمعلومات المناسبة لإدارة حالتهم بثقة ومسؤولية، وتجنب التعرض لأي مضاعفات قد تكون خطيرة.