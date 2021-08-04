اتحاد مؤسسات البحوث الزراعية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا: نظام مراقبة وتقييم تقني لإنتاج نخيل التمر

أبوظبي (الاتحاد)

نَظَّمَت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، مساء أمس الأول، محاضرة علمية عن بُعد بعنوان «جهود وإنجازات اتحاد مؤسسات البحوث الزراعية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا (الأرينينا) في مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور على المستوى العربي»، قدمها الأستاذ الدكتور رضا شبلي، الأمين التنفيذي للاتحاد، بحضور 57 من الخبراء والمختصين والمهتمين بزراعة النخيل وإنتاج التمور بشكل عام، يمثلون 13 دولة.

وأشار الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام الجائزة، إلى أن هذه المحاضرة تأتي ضمن توجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة، في إطار التزام الجائزة بنشر المعرفة العلمية المتخصصة بزراعة النخيل وإنتاج التمور.

من ناحيته، قال الدكتور شلبي: إن اتحاد مؤسسات البحوث الزراعية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا (الأرينينا) يعد اتحاداً يجمع مراكز ومؤسسات البحوث الزراعية في المنطقة، مستعرضاً جهود «الأرينينا» وإنجازاته في مجال زراعة وإنتاج التمور على المستوى العربي.

عبدالوهاب زايد والمحاضر وعدد من المشاركين (من المصدر)

وأضاف أن اتحاد الأرينينا يتألف من العديد من الشبكات ومنها شبكة نخيل التمر التي تضم العديد من خبراء التمور في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. كما تم التعاون ما بين الأرينينا ومنظمة الزراعة والأغذية (الفاو) لإنشاء وتشغيل منصة البحث والتكنولوجيا والإبداع لنظام الإنتاج المتكامل لمحصول نخيل التمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مشيداً بأهمية المنصة في تنسيق جهود الدول الأعضاء على المستويين الإقليمي والدولي، كونها محوراً تفاعلياً لأصحاب المصلحة المتعددين، بما في ذلك الباحثون والمنتجون والممولون وجمعيات المزارعين والصناعات الخاصة والمستثمرون والجهات الحكومية، لتعزيز نظام الإنتاج المتكامل لنخيل التمر في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا للحفاظ على القدرة التنافسية العالية في السوق العالمي والإقليمي.

وأكد الدكتور رضا شلبي في محاضرته على أن المنصة سوف تكون بمثابة مركز للمعلومات والمعرفة التي تربط بشكل فعال ذوي الاهتمام المعنيين ومشاركة نتائج البحث والتقنيات والإبداعات المتاحة المتعلقة بسلسلة قيمة إنتاج نخيل التمر، وستلعب أيضاً دوراً هاماً في نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات المختلفة لذوي الاهتمام والمستفيدين باستخدام حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وستقوم الأرينينا بالشراكة مع الفاو بتسهيل تنفيذ أنشطة المنصة وتشمل هذه الأنشطة: تحديد أولويات البحث والتقنيات المتاحة والابتكارات والممارسات التقنية المتعلقة بسلسلة قيمة محصول نخيل التمر. وبناءً على ذلك، سيتم إنشاء وتشغيل نموذج إقليمي لمنصة البحث والتكنولوجيا والإبداع، بما في ذلك نظام المراقبة والتقييم لنظام الإنتاج المتكامل لنخيل التمر، وسيركز هذا النموذج بشكل أساسي على توسيع نطاق ومشاركة نتائج البحوث والتقنيات والإبداعات الواعدة لصغار المنتجين وذوي الاهتمام المعنيين.

دور

في ختام المحاضرة، أشاد المحاضر بالدور الكبير الذي تقوم به جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دعم وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور على مستوى العالم، من خلال تنظيم المهرجان الدولي للتمور الأردنية والمهرجان الدولي للتمور السودانية والمهرجان الدولي للتمور المصرية وما رافقها من أنشطة وفعاليات، التي ساهمت بشكل فاعل في زيادة السمعة للتمور العربية وارتفاع في حجم الصادرات، بالإضافة إلى سلسلة المؤتمرات الدولية التي تنظمها الأمانة العامة للجائزة.