تعزيز البحوث العلمية لمكافحة اَفات الصحة العامة

أبوظبي(الاتحاد)

اتفق مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) والشركاء في جامعة الإمارات العربية المتحدة، على تعزيز مجالات التعاون المشترك بتنفيذ عدد من البحوث العلمية التخصصية في مجال مكافحة آفات الصحة العامة ومختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي إبرام التعاون إيماناً من الطرفين كذلك بأن لديهما القدرات والخبرات المكملة لبعضهما، وأن هذه الشراكة هي استثمار جيد والتزام من قبلهما لتحقيق الأهداف المشتركة الكفيلة بإعداد أجيال من الخريجين والمعيدين ذوي المهارات العالية مهيئين للنجاح في العديد من مجالات العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتتضمن أوجه التعاون كذلك تبادل المعرفة عن طريق مشاركة خبراء عالميين من كلا الطرفين لمدد محددة وبناء على اتفاق مسبق، إلى جانب التعاون في مجال التدريب والبرامج التخصصية المشتركة، وكذلك تنظيم المؤتمرات العلمية وورش العمل والندوات المتخصصة، والتي تركز على مناقشة واستعراض أحدث التطورات العلمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتهيئة فرص جديدة لأنواع أخرى من التعاون قد تنشأ من حين لآخر. وقال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات(تدوير):«إن المركز حريص على تعزيز التعاون البناء والمثمر مع كافة المؤسسات الوطنية للوصول إلى ما يحقق منجزات ومكتسبات نوعية نسعى إليها جميعاً تماشياً مع تطلعات قيادتنا الرشيدة.

وأضاف أن الشراكة مع جامعة الإمارات في المجالات المذكورة تهدف إلى تطوير وتعزيز أداء إمارة أبوظبي في مجالات مكافحة الآفات العامة والبحوث العلمية والتقنية في كافة النطاقات المشتركة مع الجامعة، بما يسهم في تسهيل مهمة صناع القرار والوصول إلى خطط استراتيجية قائمة على أعلى معايير الأداء المتميز والإنجاز».

من جهته، قال الدكتور غالب الحضرمي البريكي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة:«إن جامعة الإمارات العربية المتحدة تحرص على التعاون البحثي مع مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والشركات والتي تخدم الأولويات الوطنية والاستراتيجية، وذلك على الصعيدين المحلي والدولي باعتبارها الجامعة الأم، والتي تسعى دائماً إلى توفير حلول عملية للقضايا الوطنية الأكثر إلحاحاً من خلال التقدم العلمي والابتكار التكنولوجي».

وأضاف أن جامعة الإمارات تحرص على ترسيخ سمعتها كمؤسسة رائدة في مجال البحث العلمي، كما أنها تدعم وتشجع المشاركة والانخراط في الأبحاث العلمية المتميزة ذات الجودة العالية مع مجموعة من الباحثين العالميين، وكذلك نقل التكنولوجيا، كما ترحب بالتعاون البحثي باعتباره مفتاح التواصل مع الجهات الحكومية، والشركات، والمنظمات البحثية الدولية.