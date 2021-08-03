«السلامة الغذائية» تقدم نصائح صيفية للمزارعين

أبوظبي (الاتحاد)

قدمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مجموعة من النصائح والإرشادات التي تقلل من الآثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة على المزروعات خلال فترة الصيف،

ودعت الهيئة أصحاب وعمال المزارع إلى ضرورة مراقبة عملية الري لضمان بقاء رطوبة التربة كافية ومتجانسة خلال موسم النمو، والتأكد من نظافة الماء المستخدم في الري السطحي للمحصول، وضرورة اتباع ممارسات الري الجيدة وتجنب الري خلال أوقات الذروة، مع مراعاة الري في الصباح الباكر أو قبل غروب الشمس، وعلى فترات متقاربة، حرصاً على عدم تبخر المياه نتيجة لارتفاع درجات الحرارة في فترات النهار. وشددت على ضرورة تجنب رش الأوراق والأزهار بالماء لتجنب ارتفاع رطوبتها ونمو الفطريات الضارة، حيث يفضل تغطية المنطقة المحيطة بساق الشجرة، أو الشتلة بنشارة الخشب، أو بسعف النخيل للحد من عملية تبخر المياه وجفاف التربة.

وأكدت أهمية اتباع أفضل الممارسات التي تساهم في الحفاظ على جودة الثمار وقيمتها التسويقية، والحد من تدهورها وتقليل الفاقد منها، حيث إن اتباع الممارسات الصحيحة في عمليات ما بعد الحصاد ستساهم في خفض الفاقد من الثمار بما يزيد على 40%. وأهابت بجميع أصحاب المزارع اتباع هذه النصائح ومتابعة عمال المزرعة للتحقق من اتخاذهم كافة الاحتياطات اللازمة لحماية المزرعة والمحاصيل المزروعة فيها.

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