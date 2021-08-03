شاهد زخات الشهب في مليحة بالشارقة

يستعد مركز مليحة للآثار في الشارقة لاستقبال الزوار وعشاق مراقبة النجوم لمشاهدة زخات «شهب البرشاويات» المترقبة، والتي تعتبر من أبرز زخات الشهب والأحداث الفلكية خلال العام، إذ سيتم تنظيم فعالية خاصة في مليحة خلال 12 أغسطس الجارس، من الساعة 7:00 مساءً إلى 1:00 صباحاً، وستتم الفعالية خلال ذروة زخة الشهب.

تعرف شهب البرشاويات بهيئتها التي تشبه الكرة النارية، والتي تتكون من تقاطع مدار الأرض مع مدار المذنب «سويفل تتل» مما يخلف غباراً فضائياً، وبمجرد اصطدام هذا الركام الكوني من الجليد والغبار والقطع الصخرية بالطبقات العليا من الغلاف الجوي، يشتعل هذا الركام بشكل مذهل ومتوهج.

مما يميز زخات شهب البرشاويات هو أنها تنشط في وقت محدد، إذ تحدث هذه الزخات في كل سنة بين 14 يوليو و24 أغسطس حسب وكالة ناسا.

وفي هذا العام، ستكون ذروة هذه الزخة في ليلة 12 أغسطس وتعتبر هذه الزخة من الأبرز خلال العام ويترقبها الفلكيون ومحبو مراقبة النجوم خلال ذروتها، إذ يمكن رؤية ما يقارب 60 إلى 100 شهاب خلال ساعة.سيتم تنظيم هذه الفعالية الخاصة في منطقة التخييم في مليحة وبإشراف الخبراء والمتخصصين في علم الفلك، وستتضمن أنشطة متنوعة منها مشاهدة القمر والكواكب من خلال المناظير الفلكية، وعرض تقديمي حول زخات الشهب والمذنبات، ومسابقة لتبادل المعرفة حول الأحداث الفلكية.