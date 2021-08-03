الإمارات ترسل طائرتي إمدادات طبية إلى تونس

تواصل دولة الإمارات جسرها الجوي نحو شقيقتها تونس، حيث وصلت اليوم طائرتا شحن تحملان 47 طناً من الإمدادات الطبية، وعدداً من أجهزة التنفس الاصطناعي وإسطونات الأكسجين، دعماً لجهود تونس في التصدي لجائحة كوفيد-19 والحد من تداعياتها.

وقال راشد محمد المنصوري سفير الدولة لدى تونس إن الإمارات تراقب باهتمام وعن كثب تطورات الأوضاع الصحية في تونس، ويأتي هذا الدعم استمراراً لجهودها في تقديم المؤازرة والمساندة لشقيقتها تونس لكسب رهان مجابهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.

وأضاف أن هذه المبادرة تمثل ثمرة التواصل المستمر بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة قيس سعيد رئيس جمهورية تونس، مشيراً إلى أن دولة الإمارات ستواصل مراقبة الأوضاع الصحية لتكون داعماً رئيساً لأشقائها.

وكانت دولة الإمارات قد أرسلت في يوليو الماضي كمية من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 تمثلت في 500 ألف جرعة، كما أرسلت في نوفمبر 2020 نحو 11 طناً من المواد والمعدات الطبية، في فترة تزامنت مع افتقار غالبية دول العالم للمواد الطبية الضرورية لمجابهة الجائحة نظراً لتفاقم عدد الإصابات في العالم. جدير بالذكر أن دولة الإمارات قدمت إلى اليوم أكثر من 2200 طن من الامدادات الطبية لأكثر من 135 دولة استفاد منها مئات الملايين من الأشخاص بما يكرس التضامن الإنساني الذي أرسته قيادة دولة الإمارات للتعاون بين الشعوب.