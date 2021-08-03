دائرة الصحة تمنح "مدينة برجيل الطبية" ترخيص قسم الطوارئ

منحت دائرة الصحة في أبوظبي مدينة برجيل الطبية - إحدى منشأت مجموعة /في بي اس/ للرعاية الصحية - ترخيص قسم الطوارىء ما يمكنها من تقديم الرعاية المتخصصة للحالات الطارئة والحرجة.

جاء منح دائرة الصحة الترخيص لقسم الطوارئ بالمدينة بعد التحقق من الخبرة السريرية للأطباء به إضافة إلى المرافق المتوفرة والمعدات اللازمة واستيفاء جميع المتطلبات بما يتوافق مع المواصفات التي وضعتها الدائرة لأقسام الطوارئ في أبوظبي.

يضم قسم الطوارئ في مدينة برجيل الطبية فريقا من الأطباء المدربين والحاصلين على البورد الأميركي ويلتزم بتوفير رعاية طارئة لجميع الفئات العمرية على مدار 24 ساعة .

وتم تجهيز القسم بأحدث التقنيات وأسرة الإنعاش للحالات الحرجة التي تهدد الحياة و أسرة للحالات التي تحتاج للمراقبة وتتطلب عناية طبية دقيقة إضافة إلى توفير بنك الدم وخدمات التصوير على مدار 24 ساعة، وخدمات الإسعاف.

تعد مدينة /برجيل الطبية/ أحد أكبر المستشفيات في القطاع الخاص، الذي يوفر مهبطا للطائرات لنقل الحالات الحرجة و يوفر قسم الطوارئ رعاية عاجلة لحالات الطوارئ البسيطة عبر منطقة المسار السريع ومن المقرر أن يتم رعاية المرضى الذين يعانون من إصابات طفيفة في هذه المنطقة المصممة لضمان أولوية العلاج لجميع المرضى.

ويحتوي قسم الطوارئ في المدينة على منطقة مخصصة لرعاية الأطفال والعناية المركزة ويتم تلبية احتياجات الأطفال بشكل خاص في مركز رعاية الطوارئ للأطفال.

ويقدم المركز المتخصص رعاية طوارئ شاملة للأطفال على مدار الساعة يقدمها أخصائيون متمرسون إلى جانب خدمات التخصصات الفرعية خارج قسم الطوارئ على مدار اليوم.

و قال الدكتور زهير الشرفي مدير ورئيس قسم الطوارئ في مدينة برجيل الطبية: "تحققت لدينا القدرة و الجاهزية لتلبية الاحتياجات الصحية للبالغين أو الأطفال أو أي حالة قادمة إلينا عبر توفير جميع الموارد كما أن أطباءنا وفريق التمريض مدربون وذوو خبرة .. ونحن ملتزمون بضمان رعاية الطوارئ الآمنة والفعالة على مدار الساعة مع الالتزام بأفضل معايير الرعاية الصحية، ومع هذا الانجاز لإتمام مهمتها المتمثلة في تلبية متطلبات الرعاية الصحية الطارئة للأفراد في أبو ظبي وخارجها .. ووفر هذا الترخيص الدعم اللازم لتحويل المنشأة الطبية إلى مركز للرعاية الطبية الشاملة في جميع التخصصات".

وأكد أن ما يميز المركز المسار السريع الذي يضمن الحد الأدنى من وقت الانتظار للمرضى القادمين إلى قسم الطوارئ المصابين بإصابات طفيفة، موضحا أنه تم تفعيل نظام متطور في القسم يختصر مدة انتظار المرضى مخصص للمرضى ذوي الإصابات الخفيفة.

من جهته قال جون سونيل الرئيس التنفيذي لمستشفيات ومراكز برجيل الطبية في أبوظبي والعين: " نشكر دائرة الصحة على جهودها ودعمها المستمر .. إننا نمتلك كفاءة عالية وفريقا من الأطباء والمهنيين، ومسؤوليتنا تزويد المجتمع بخدمة استثنائية ورعاية طبية، لقد علمتنا خبرتنا الطويلة في مجال الرعاية الصحية أن نتفهم احتياجات ومتطلبات السكان و نسعى باستمرار لتلبية توقعات مرضانا، لذلك ستساهم رخصة قسم الطوارئ التي منحتها الدائرة للمدينة بشكل كبير في تحقيق هدفنا المتمثل في خدمة المجتمع بشكل أفضل .. و مستمرون في تحقيق النتائج ".