شرطة أبوظبي تدعو مالكي "المقطورات" إلى الالتزام بالترخيص واشتراطات السلامة

دعت شرطة أبوظبي أصحاب المقطورات وشبه المقطورات بجميع أصنافها وأحجامها إلى مراجعة مديرية ترخيص الآليات والسائقين لترخيصها، طبقاً للاشتراطات الفنية المعتمدة، والتأكد من تأمينها بالطرق الصحيحة حفاظا ً على سلامة الجميع.

وحثت على التأكد من صلاحية المقطورات للسير على الطرق بكفاءة عالية أو مشكلات يتسبب بها عدم صلاحية المقطورة، أو وجود أعطال بها مما يترتب على ذلك من نتائج قد تضر بأصحابها السائقين ومستخدمي الطريق.

وأوضحت أن سير المقطورات غير المرخصة أو التي لا تتوافر فيها شروط الأمن والسلامة على الطرق الداخلية والخارجية يعتبر مخالفاً لأحكام قانون السير والمرور وفقا للمادة 96 والتي نصت على الغرامة 1000 درهم في حالتين الأولى عند قطر مركبة أو زورق أو عربة بدون ترخيص والثانية عند قطر مركبة أو زورق او عربة بطريقة لاتتوافر فيها شروط الأمن والسلامة وهي (مصباح خلفي أحمر اللون ولوحة عاكسة للضوء لتنبيه مستخدمي الطريق).