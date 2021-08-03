بحث تطوير العلاقات البرلمانية بين الإمارات والأردن

أبوظبي(الاتحاد)

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأردنية اجتماعاً عن بُعد أمس، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير علاقات التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب الأردني، وآلية تبادل الخبرات والتنسيق بين الجانبين، لا سيما خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

شارك في الاجتماع أعضاء لجنة الصداقة مع برلمانات الدول العربية في المجلس الوطني الاتحادي، كل من: شذى سعيد النقبي رئيسة اللجنة، وصابرين حسن اليماحي نائبة رئيس اللجنة، وأحمد حمد أبو شهاب، وناصر محمد اليماحي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، وعائشة راشد ليتيم، وعذراء حسن بن ركاض، وحضرت من الأمانة العامة للمجلس عفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وحضر الاجتماع من مجلس النواب الأردني أعضاء لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول الخليج العربي واليمن برئاسة محمد عناد الفايز.

وفي بداية اللقاء أكدت شذى سعيد النقبي رئيسة اللجنة، على عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، منوهةً إلى أن العلاقات الإماراتية الأردنية تعتبر تاريخية ومتجذرة بفضل التعاون والتنسيق البنّاء والمستمر على المستويات كافة.

من جانبه أكد محمد عناد الفايز على أن العلاقات الإماراتية الأردنية علاقات أخوية وقوية منذ عقود، إذ إن رؤى البلدين الشقيقين تتوافق في جميع المجالات، وأن الأردن والإمارات تسيران على نهج واحد في تبني مفاهيم التسامح والسلام.

وناقش الجانبان خلال الاجتماع آلية تفعيل مذكرة التفاهم والتعاون الموقعة بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس النواب الأردني في فبراير 2019، من خلال تكثيف الزيارات الثنائية، وتبادل الخبرات على جميع المستويات خاصة البرلمانية، والتعاون في مجال الثقافة والتعليم والسياحة والاستثمار والاقتصاد.