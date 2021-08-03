«الشارقة للاتصال الحكومي» تستقبل 403 مشاركات

الشارقة (الاتحاد)

تلقت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي التي ينظّمها المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة 403 ملفات للمشاركة في نسختها الثامنة التي تتزامن مع النسخة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي 2021. وأوضح المركز الدولي للاتصال الحكومي أن العدد الإجمالي للملفات التي تم قبولها للمنافسة على الجائزة ضمن فئاتها الـ 14 بلغ 212 ملفاً منها 38 ملفاً من إمارة الشارقة و145 ملفاً من داخل دولة الإمارات و29 ملفاً من مختلف بلدان العالم منها المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ولبنان والسودان وباكستان والكويت وسوريا والأردن والمملكة المغربية وغيرها.

وذكر المركز أن فئة أفضل استجابة للأزمات، والتي تقتصر على دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت قائمة الملفات المشاركة بواقع 41 مشاركة تلتها فئة أفضل اتصال حكومي عبر الوسائل الحديثة والموجهة للوطن العربي، بواقع 24 مشاركة ثم فئة أفضل ممارسات التعامل مع أزمة كورونا والموجهة لجميع دول العالم بواقع 21 مشاركة.

وقال طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: إن الملفات المشاركة في نسخة هذا العام من جائزة الشارقة للاتصال الحكومي تعكس طبيعة المرحلة الاستثنائية التي شهدتها فرق ودوائر الاتصال الحكومي في العالم خلال العامين الماضي والجاري وبشكل خاص ما يتعلق بإدارة الأزمات وتصميم وإطلاق الحملات الخاصة بجائحة كورونا من حيث التوعية والدعم النفسي والاجتماعي، حيث تميزت هذه الملفات بأنها أكثر تخصصاً وتكثيفاً وتركيزاً على القضايا الجوهرية، الأمر الذي يؤكد نجاح الجائزة في ترسيخ مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي، ودورها في نشر ثقافة الاتصال الحكومي.