«أكاديمية سيف بن زايد» تحصل على 5 اعتمادات دولية

أبوظبي (وام)

حصلت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية على 5 اعتمادات دولية لجودة الخدمات المقدمة والاستخدام الأمثل لتأهيل وتمكين الكوادر البشرية، وفق أفضل الممارسات العالمية، تعزيزاً لإنجازاتها المتلاحقة كصرح أكاديمي متميز في العلوم الشرطية، والتزاماً منها بتحقيق الهدف الاستراتيجي لشرطة أبوظبي «الاستثمار الأمثل للمواهب ورأس المال البشري».

وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية حرص الأكاديمية على تطبيق استراتيجية شرطة أبوظبي ورؤية القيادة الشرطية في تقديم أحدث وسائل التدريب والتعليم والتأهيل الشرطي، وتعزيز قدرات ومهارات العناصر الشرطية بالعلوم الحيوية والتقنيات الحديثة. وأشار إلى أن الأكاديمية نالت بفضل دعم القيادة الشرطية الاعتماد كمركز معتمد من International Business Skills/IBS/ البريطانية لتدريس دبلوم مهارات الأعمال الدولية «خدمة العملاء - اتيكيت العمل - الأعمال التجارية والمالية - اتصالات الأعمال - تقنية المعلومات في الأعمال - تنمية مهارات الاشخاص - الوعي الذاتي والتنمية الشخصية - إدارة الوقت» على المستوى السابع المعتمد، حسب منظومة المؤهلات البريطانية.