اللقاح شرط أساسي لدخول المنشآت التعليمية

إبراهيم سليم (أبوظبي)

دعت وزارة التربية والتعليم جميع من هم أعمارهم 16 فما فوق إلى المسارعة في الحصول على اللقاح، والذي يعد شرطاً إلزامياً لدخول جميع المنشآت التعليمية، بما فيها الحضانات ومؤسسات التعليم العام الحكومية والخاصة، ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ومراكز التدريب وغيرها. وأشارت إلى أن الفئات المعنية بأخذ اللقاح تشمل الطلبة 16 سنة فما فوق، والكادر التعليمي والإداري، والخدمات المساندة، وأولياء أمور الطلبة، وغيرهم، واستثنت الوزارة الحاصلين على شهادة استثناء من أخذ اللقاح من الجهات الصحية المعتمدة.