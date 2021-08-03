بأبوظبي.. حملة لتطعيم الطلبة «فوق 12 عاماً»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي بدء حملة تطعيم لطلبة المدارس بعمر 12 فما فوق، وتخصيص مركز مؤقت لهذا الغرض، بالتعاون مع دائرة الصحة- أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة وشبكة مبادلة للرعاية الصحية وياس مول، وإنشاء مركز تطعيم مؤقت تم تخصيصه للطلبة بعمر 12 عاماً وما فوق، بما في ذلك طلبة الجامعات، وذلك استعداداً لانطلاقة العام الدراسي الجديد، وضماناً لصحة وسلامة الطلبة، والحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

وتنطلق حملة التطعيم، بدءاً من اليوم وحتى 7 أغسطس في ياس مول، الطابق الأول، من الثانية عشرة ظهراً وحتى الثامنة مساء، وكذلك خلال الفترة من 24 أغسطس حتى 28 أغسطس الجاري في ياس مول الطابق الأول من الثانية عشرة وحتى الثامنة مساء.

ونشرت دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي عبر موقعها الإلكتروني أنه يمكن للطلبة الحصول على اللقاح في مركز التطعيم المؤقت في ياس مول، أو في أي مركز تطعيم معتمد من مراكز شركة أبوظبي للخدمات الصحية- صحة أو شبكة مبادلة للرعاية الصحية، وأفادت الدائرة أنه سيتم تقديم لقاح فايزر- بيونتيك، إذ يمكن لجميع طلبة أبوظبي الذين لا تقل أعمارهم عن 12 عاماً الحصول على اللقاح في مركز التطعيم المؤقت، بما في ذلك طلبة الجامعات، علماً أنه سيتوجب على الطلبة تقديم بطاقة الهوية الإماراتية للتحقق من هويتهم، ويمكن الحضور مع الأبناء في أي وقتٍ خلال الأوقات المحددة، من دون حجز موعد علماً أنه يتوجب أن يكون الأطفال دون سن 18 عاماً برفقة ولي أمرهم أو أحد الرعاة القانونيين.

وفيما يتعلق بكون التطعيم شرطاً لعودة طلبة أبوظبي إلى المدارس، ومواصلة التعليم الصفي، أفادت الدائرة بأنها تشجع جميع الطلبة بعمر 12 عاماً وما فوق الذين اختاروا أنموذج التعليم الصفي على تلقي التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 حفاظاً على سلامتهم خلال العام الدراسي. وبالنسبة للطلبة بعمر 16 عاماً وما فوق، والذين اختاروا أنموذج التعليم الصفي، فيتوجب عليهم تلقي اللقاح بموجب آخر التوجيهات الصادرة عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي. ويمكن للطلبة الذين تم إعفاؤهم من تلقي التطعيم دخول المدرسة بعد إبراز الاستثناء على تطبيق الحصن، أو تقديم خطاب رسمي من أحد مزودي اللقاح المعتمدين.

وأكدت الدائرة أن مركز التطعيم المؤقت في ياس مول سيكون مخصصاً لطلبة أبوظبي بعمر 12 عاماً وما فوق، بما في ذلك طلبة الجامعات، فقط، وغير متاح لسواهم.

* تخصيص مركز مؤقت للتطعيم

* الحملة تستمر حتى 7 أغسطس في «ياس مول»/ الطابق الأول

* تستأنف من 24 وحتى 28 أغسطس الجاري في «ياس مول»/ الطابق الأول

* مواعيد التطعيم من 12 ظهراً وحتى 8 مساء

* يمكن الحصول على التطعيم في أي مركز تطعيم لـ«صحة» أو «مبادلة»

* التطعيم سيكون بلقاح «فايزر- بيونتيك»