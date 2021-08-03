«تاكسي دبي» تعزز أسطول حافلات النقل المدرسي

دبي(وام)

أعلنت مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات عن توسع ملحوظ في مجال النقل المدرسي من حيث عدد الحافلات المدرسية، وذلك استقبالاً للعام الدراسي الجديد 2021-2022، حيث بلغ عدد الحافلات المدرسية الإجمالي 440 حافلة، وذلك في قفزة نوعية تهدف إلى تعزيز نشاط النقل المدرسي، وتوفير تنقل آمن وسهل لجميع الطلبة من مختلف الأعمار، وتحقيق الريادة في تقديم خدمة متميزة في النقل المدرسي بشكل آمن، وتشجيع أولياء الأمور على نقل أبنائهم للمدارس بحافلات النقل المدرسية عوضاً عن المركبات الخاصة.

وأكد منصور رحمه الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة «تاكسي دبي»، أن المؤسسة تبذل جهوداً استثنائية لتعزيز ثقة أولياء الأمور في ارتياد أبنائهم حافلات النقل المدرسي مجدداً، لذلك قامت المؤسسة باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلبة، منها جدولة برامج لتعقيم الحافلات باستمرار قبل وبعد نزول الطلبة، وتحديد طاقة استيعابية لا تتجاوز 50% من عدد الطلبة في الحافلة، تماشياً مع التوجهات العالمية والمحلية للحد من انتشار الفيروس عبر المساهمة في وقاية الطلبة، وضمان راحتهم وسعادتهم خلال تنقلهم من وإلى المدرسة.

وأشار الفلاسي إلى أن عدد الطلبة الذين تنقلهم المؤسسة وصل الى 7300 طالب وطالبة سنوياً بأكثر من 440 حافلة ذكية تابعة لمؤسسة «تاكسي دبي»، وأن مجمل عدد المدارس المُتعاقد معها 22 مدرسة تحظى بثقة المؤسسة، من خلال تقديم خدمة نقل مدرسي متميزة، خاصةً وأن نجاح الخدمة يعود أيضاً إلى اختيار سائقي نقل مدرسي ومشرفات على قدر كبير من الكفاءة والحرفية حاصلين على دورات تدريبية لكيفية التعامل أثناء الحالات الطارئة وحاصلين على شهادات معتمدة في خدمات الإسعافات الأولية، وغيرها من البرامج التدريبية المختلفة التي تهدف إلى ضمان توفير خدمة استثنائية للطلبة.

وأكد الفلاسي أن الحافلات مزودة بكافة الأنظمة التقنية للمراقبة ومتابعة الحافلات والطلبة لتوفير الأمن والسلامة منها كاميرات المراقبة وجهاز الاستشعار لضمان خلو الحافلة من الطلبة وزر الطوارئ للتواصل مع مركز التحكم ونظام التتبع الإلكتروني للحافلة والطالب من خلال خاصية نظام تحديد الموقع العالمي ونظام تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو، كما تتمتع الحافلة المدرسية بنظام للإطفاء الذاتي لحرائق المحرك، ولقد تم اختيارها، وفقاً لأعلى معايير جودة السلامة العالمية.

الخدمة

عن كيفية طلب الخدمة والمعلومات التفصيلية عنها، أوضح الفلاسي أنه تتوفر خدمة منصة أولياء الأمور على الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة لتسهيل عملية الدفع الإلكتروني، وتسجيل الطلبة في الخدمة وتحديث بياناتهم كذلك تتوفر عملية تتبع حركة الطالب والحافلة، وتحديد موقع الصعود والنزول من الحافلة مع قياس مؤشر بأولياء الأمور عن الخدمة، مؤكداً أن مؤسسة تاكسي دبي تسعى دائماً إلى أن تكون جديرة بالثقة والاختيار الأول في مجال التنقل المدرسي الذكي لأكبر عدد من المدارس والجامعات في إمارة دبي، تحقيقاً لأهم غاياتنا الاستراتيجية المتمثلة بإسعاد الناس والتشغيل المتميز.