لقاء تعريفي بمهام مجندي الخدمة الوطنية خلال إكسبو

دبي(الاتحاد)

التقى العقيد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، بحضور نائبه بالوكالة، العقيد عصام إبراهيم العور، بمجندي الخدمة الوطنية الملتحقين للعمل في الإدارة العامة للمرور للإشراف، وتنظيم حركة السير والمرور في موقع إكسبو.

وفي بداية حديثه رحب العقيد جمعة بن سويدان، بمجندي الخدمة الوطنية، متمنياً لهم التوفيق في العمل المروري خلال فترة انعقاد معرض إكسبو، حيث قدم لهم شرحاً عن مهام الإدارة العامة للمرور والمواصفات التي يجب أن يتحلى بها رجل المرور منها الصبر والتحمل والشجاعة والقوة وعدم الخوف من مواجهة أي مشكلة قد تواجهه أثناء تأدية عمله، بالإضافة إلى الأسلوب الأمثل في التعامل مع الجمهور، ومعاملة الجمهور من دون تمييز.

كما أكد العقيد جمعة بن سويدان، بضرورة التحلي بالدور الإيجابي والسلوك المتميز في التعامل بالمرونة والحكمة، وكذلك التحلي بروح الأخلاق الطيبة والمرحة وسعة الصدر في التعامل مع الجمهور، مشيراً الى أن معرض إكسبو يعد أكبر حدث يقام في العالم العربي، الأمر الذي يجعل من المسؤوليات الملقاة على عاتق أفراد المرور كبيرة، مشدداً بضرورة تقديم المساعدة للجميع من دون تمييز، وتوفير سبل الراحة لهم، وحفظ أمن الطريق، والارتقاء بمستوى التعامل مع أفراد الجمهور ليشكلوا مرآة صادقة تنقل الصورة الحضارية للدولة.