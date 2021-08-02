دمج الذكاء الاصطناعي في «هندسة جامعة أبوظبي»

أبوظبي(الاتحاد)-

تواصل كلية الهندسة في جامعة أبوظبي، إحدى أكبر كليات الهندسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إعداد طلبتها لمختلف فرص وتحديات القرن الجاري، من خلال عدد من برامج ومساقات الذكاء الاصطناعي، وتقدم جامعة أبوظبي العديد من المساقات المبتكرة التي تستكشف تطبيقات ومفاهيم الذكاء الاصطناعي لأكثر من 2.600 طالب وطالبة في كلية الهندسة.

ومع الدور الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في تغيير وجه العالم الذي نعرفه، تقدم جامعة أبوظبي درجات علمية متخصصة في هذا المجال كجزء من برامج البكالوريوس، بما في ذلك بكالوريوس العلوم في هندسة الحاسوب - الذكاء الاصطناعي وبكالوريوس الهندسة الكهربائية - الروبوتات والأتمتة، حيث يلتحق بالتخصصين أكثر من 500 طالب وطالبة. وقال الدكتور محمد غزال، أستاذ ورئيس قسم الهندسة الكهربائية والحاسوب في الجامعة: «نعتز بتنوع وشمولية البرامج التي نقدمها في جامعة أبوظبي، والتي تستمر في التطور دوماً لمواكبة التوجهات والابتكارات في مجال التكنولوجيا، حيث نؤمن بأهمية تطوير مناهجنا وتعزيز قدرات وكفاءات طلبتنا لتحقيق ذلك.»

وأضاف غزال: «لقد غيّر الذكاء الاصطناعي بالفعل الطريقة التي نعيش ونعمل ونتفاعل بها. لذلك، أصبح من الضروري الآن أكثر من أي وقت مضى أن تتبنى الجامعات هذه التطورات التكنولوجية وتدمجها في مساقاتها وبرامجها لإعداد الخريجين في الهندسة، وغيرها من التخصصات، وتمكينهم من اغتنام الفرص التي يحملها القرن الحادي والعشرون لهم.

برامج

تقدم كلية الهندسة مجموعة من برامج البكالوريوس والدراسات العليا في الهندسة والتكنولوجيا، كما تواصل طرح برامج جديدة ومبتكرة بانتظام. وتم تطوير هذه البرامج، وفقاً لمعايير مؤسسات عالمية متخصصة في الهندسة والعمارة كمجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأميركية والمعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين.