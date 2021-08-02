زكي نسيبة يطّلع على جاهزية السكن الجامعي

العين(الاتحاد)

أكّد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة- الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة على أهمية تعزيز مشاعر السعادة والراحة لدى طلاب وطالبات الجامعة كافة، وتأمين مستلزمات الرفاهية التي يحتاجون إليها، خلال إقامتهم في السكن الجامعي على مدار العام الأكاديمي الجديد 2021-2022. جاء ذلك، خلال جولة قام بها معاليه في السكن الجامعي للطلاب والطالبات أمس، بحضور الدكتور محمد حسن علي، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية بالإنابة، وخلفان الظاهري، القائم بأعمال الأمين العام، والمهندس محمد العوين، مدير إدارة المرافق الجامعية. وقال معالي زكي نسيبة: «تؤكد مرافق السكن في جامعة الإمارات على المكانة المُتميّزة التي تتمتّع بها الجامعة، والتي تُعدّ إحدى أبرز الجامعات على الصعيدين المحلي والإقليمي، حيث توفّر للطلبة حزمة من الخدمات المُتكاملة التي تُساهم في تعزيز مشاعر السعادة والرفاهية لهم، وتمكينهم من مُتابعة دراستهم بسلاسة وكأنهم في بيوتهم».

وأضاف معاليه: «لقد حرصت جامعة الإمارات على تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة طويلة الأجل للارتقاء بجميع مرافق السكن الطلابي الجامعي، في خطوة تضمن تحقيق أقصى مستويات الراحة للجميع، والقدرة على تلبية جميع متطلباتهم».

وأردف: «تواصل جامعة الإمارات مسيرتها الريادية في إثراء تجرية الطلاب والطالبات على كافة المستويات التعليمية والمعيشية، حيث تتوافر لهم داخل السكن الجامعي الأجواء المُناسبة للتواصل مع أقرانهم، والمُشاركة في فرص القيادة ووسائل تطويرها، جنباً إلى جنب مع الكثير من الأنشطة التفاعلية».

واختتم معاليه تصريحه بالقول: «تؤكّد هذه المرافق والخدمات المتوافرة في السكن الجامعي على نجاح الرؤية الاستراتيجية للجامعة، كما أنها تُسلّط الضوء على مواهب وقدرات فريق العمل الاستثنائية، الذي يتمتّع بأعلى مستويات الاحتراف في مُساندة الطلبة وتجاوز كافة توقّعاتهم، عبر خلق مناخ مُريح، مُشجّع وممتع في أروقة السكن لجعله المكان الأكثر جاهزية لدعم الطلبة الذين يعيشون بعيداً عن أهلهم». ومن الجدير بالذكر أن مباني السكن الجامعي في حرم جامعة الإمارات توفر مجموعة مُميّزة من المرافق للطلبة، والتي تشمل الأندية الطلابية، النادي الصحي، الأنشطة الطلابية التي تُقدّم مجموعة من البرامج والأنشطة غير الصفّية التي تُعزّز تطوير الخبرات الأكاديمية للطلبة، إضافة إلى مجموعة متنوّعة من المطاعم والمقاهي والمحال التجارية المختلفة، سوبر ماركت وحتى مركز تجميل، التي تُلبّي رغبات الطلاب والطالبات وتخضع بمجملها لرقابة صحية وفقاً لأعلى معايير السلامة الصحية في كلّ الأوقات.