رئيس تنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي

أبوظبي(الاتحاد)

أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، ذراع الأبحاث التطبيقية ضمن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، هيئة التكنولوجيا المتطورة المخولة لقيادة مهام تعزيز الأبحاث والتطوير للاضطلاع بنتائج تكنولوجية تحولية في إمارة أبوظبي، أمس عن تعيين الدكتور راي جونسون، رائد الأعمال والخبير التكنولوجي المعروف، في منصب الرئيس التنفيذي للمعهد. وسيعمل الدكتور جونسون على قيادة التوجيه الاستراتيجي للمعهد وإدارة تنفيذ استراتيجيات النمو لتحقيق التميز التشغيلي.

تمتد خبرة الدكتور جونسون لأكثر من أربعة عقود في القطاع التكنولوجي العالمي، وكان له إسهامات استثمارية استراتيجية في التقنيات الإحلالية، ووضع استراتيجيات الأعمال التي أثمرت عن عدة خطوط أعمال جديدة بمليارات الدولارات.