29 ورشة ومبادرة لـ«سلامة الطفل» في الشارقة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أكدت هنادي صالح اليافعي، مدير إدارة سلامة الطفل بالشارقة لـ«الاتحاد» أن الإدارة تسعى من خلال أنشطتها، وبرامجها إلى إرساء المفاهيم والممارسات الملائمة لترسيخ سلامة الطفل في المجتمع على المستويات كافة، سواء في محيط الأسرة وبيئة المنزل والمدرسة والحياة العامة، أو على مستوى العالم الافتراضي والاستخدام الآمن للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال، بما يحفظ أمنهم وسلامتهم، ويجنبهم أشكال المخاطر كافة. وقالت: إن الإدارة قدمت في الربع الثاني من العام الجاري 29 ورشة ومبادرة استفاد منها 2793 من الأطفال واليافعين وأولياء الأمور، استهدفت التوعية بحقوق الأطفال وصحتهم النفسية وأمنهم الإلكتروني.

وقالت اليافعي: «برزت خلال الفترة الماضية أهمية كبيرة لموضوع الصحة النفسية للأطفال، وخاصة مع تأثيرات الإجراءات الاحترازية المصاحبة لجائحة كورونا، بالإضافة إلى توعية أولياء الأمور والأطفال بأهمية الأمن الإلكتروني، في ظل تزايد استخدام الصغار للأجهزة المرتبطة بالإنترنت، وهو ما يضعهم في مواجهة مع أخطار من نوع مختلف، وكان لسفراء الأمن الإلكتروني مساهمة في التوعية بسبل الاستخدام الآمن للإنترنت. والإدارة مستمرة في إطلاق مبادرات وتنظيم ورش عمل، بناءً على ما حققته الورش السابقة من نسبة رضا عالية من قبل المستفيدين وشركاء الإدارة».

هنادي اليافعي

وأوضحت أن مجالات التوعية بالحفاظ على سلامة الأطفال ووقايتهم من الأخطار تتسع لتشمل محاور جديدة تواكب التحولات في حياة أطفال اليوم، وتطال العالم الرقمي وما يتطلبه تحقيق الأمن الإلكتروني للصغار من وعي بخطوات الاستخدام الآمن للإنترنت، وتجنب التنمر والتوعية بالحقوق الأساسية ووقاية الطفل من الإساءات التي قد يتعرض لها.

وأشارت اليافعي إلى آليات الحفاظ على سلامة الطفل، والتي تصل إلى توعية أولياء الأمور بكيفية الحفاظ على الصحة النفسية لأطفالهم، في أي من الظروف والمتغيرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المجتمعات حول العالم، مثل جائحة كورونا التي فرضت نفسها على كافة شرائح المجتمع، ومن ضمنها الأطفال.

وقالت مدير إدارة سلامة الطفل بالشارقة: «تلك أبرز المحاور التي ركزت عليها إدارة سلامة الطفل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، من خلال حزمة أنشطة ومبادرات وورش عمل، نظمتها الإدارة، خلال الربع الثاني من العام الجاري، واستهدفت الأطفال واليافعين وأولياء الأمور، بهدف غرس معارف جديدة بحقوق الطفل، وترسيخ الطمأنينة والثقة لدى المشاركين في الأنشطة التوعوية المتنوعة، التي بلغت 20 ورشة عمل و9 مبادرات، استفاد منها 1275 من الأطفال و1518 من أولياء الأمور».

وأضافت: شهد الربع الثاني من العام إطلاق «سلامة الطفل» لدراسة بعنوان «مدى وعي أولياء الأمور بالسلامة المنزلية وآلية الحد من الحوادث للأطفال»، استهدفت خلالها تحديد أبرز المخاطر التي تواجه الصغار داخل المنزل، وتأثير قلة الوعي المجتمعي على معدلات حدوثها، بالإضافة إلى رصد التشريعات والقوانين التي تحمي الطفل من الحوادث الناجمة عن الإهمال الأسري.

وأوضحت أن ورش إدارة سلامة الطفل قد ركزت بشكل أساسي على الصحة النفسية للأطفال، حيث نظمت 3 ورش استفاد منها 1388 من أولياء الأمور، واستعانت الإدارة بسفراء الأمن الإلكتروني لتنظيم ورش حول الأمن الإلكتروني والاستخدام الآمن للإنترنت، كما نظمت ورش عمل حول السلامة في المنزل، وتوعية الأطفال واليافعين وأولياء الأمور بسبل تجنب الإساءات التي قد يتعرض لها الصغار، بالإضافة إلى ورش عمل خصصت للتوعية ضد التنمر، إلى جانب ورشتين قصصيتين لرياض الأطفال.

وتناولت هنادي اليافعي حرص إدارة سلامة الطفل إلى جانب ذلك الجهد المتواصل، على التواجد في الفعاليات والمعارض الدولية والمحلية التي تستهدف الصغار، إذ شاركت في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، من خلال ورش عمل نوعية شملت موضوعات سلامة الأطفال في المنزل، والأمن الإلكتروني، وحقوق الطفل بصورة عامة من خلال استعراض مبسط لمواد قانون وديمة لحقوق الطفل.

وأكدت اليافعي أنه تعزيزاً لأنشطة إدارة سلامة الطفل التوعوية، فقد نشرت «سلامة الطفل» 6 فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نجحت من خلالها في الوصول إلى أكثر من 20 ألف مشاهد، ونشرت 60 صورة حظيت بأكثر من 49 ألف مشاهدة، لترتفع نسبة متابعة حساب إدارة سلامة الطفل على التواصل الاجتماعي بنسبة تصل إلى ما يقارب الـ 15%.

أهداف ورؤية

انطلقت إدارة سلامة الطفل في العام 2011 تحت اسم «حملة سلامة الطفل»، كإحدى مبادرات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، واستمرت في عملها كحملة حتى إصدار سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، في أكتوبر 2018، قراراً إدارياً قضى بتأسيس «إدارة سلامة الطفل»، لتأتي استكمالاً لأهداف ورؤية الحملة، في نشر الوعي بأهمية المحافظة على سلامة الأطفال وحمايتهم وتحقيق الاستقرار الاجتماعي لهم، وصولاً إلى مجتمع يتمتع فيه الأطفال بالصحة النفسية والسلامة الجسدية.

رسالة

قالت اليافعي: تحمل الإدارة رسالة توعية للمجتمع بأطيافه كافة حول أهمية وقاية الطفل وحمايته من الإهمال والإساءة والاستغلال، بحدود المتعارف عليه شرعاً وقانوناً، للحفاظ على حقوقه وتنشئته تنشئة سوية، بحيث يتمتع بالسلامة الجسدية والنفسية في كنف أسرة متماسكة، وذلك عبر مشاركتنا الفعالة في تطوير السياسات الوطنية ذات الصلة، ومن خلال تصميم وتنفيذ المبادرات والأنشطة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات، وقد تناولت في طرحها عدداً من القضايا حتى الآن منها: التنمر، والإساءة الجسدية، والسلامة في المركبة، والسقوط من الشرفات، والأمن الإلكتروني.