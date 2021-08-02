اجتماعية الشارقة تطلق «مبادرون 4»

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، تزامناً مع الإجازة الصيفية البرنامج الشبابي التطوعي الميداني «مبادرون 4»، ويستهدف المتطوعين من فئة الفتيات والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13-17 سنة، حيث تنطلق فعاليات البرنامج للفتيات من الأول حتى الخامس من أغسطس الجاري، بينما تنطلق فعاليات البرنامج المخصص للذكور من 8-12 من الشهر نفسه. ويهدف البرنامج إلى غرس ثقافة العمل التطوعي بين فئة الشباب من خلال تنفيذ برامج تطوعية متنوعة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي في مواقع مختلفة، متضمناً قيماً أخلاقية تصقل مهارات وسلوكيات الشباب بمفاهيم العمل التطوعي، وسيتم تنفيذ الأعمال التطوعية على مستوى مدن إمارة الشارقة.

وأكدت حصة الحمادي مدير إدارة التلاحم المجتمعي، ضرورة الاهتمام بقيمة التطوع، وأهمية غرسها في نفوس الشباب، منوهةً إلى أن اختيار هذه الشريحة العمرية لم يكن عشوائياً، بل كان متعمداً، وبالتالي فإن القيام بالأعمال التطوعية سينمي في داخلهم حب تقديم المساعدة من دون مردود مادي، وإنما معنوي، ويمنحهم الثقة بالنفس، وقوة الشخصية والتحلي بالروح الإيجابية، وكيفية التعامل مع الناس وأخذ المبادرة والقيادة وغيره الكثير، لذا على جميع الأسر الاستفادة من هذه المبادرات، خاصة خلال فصل الصيف والإجازة الصيفية.