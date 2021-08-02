20 مليون درهم من «خيرية الشارقة» مساعدات علاجية

الشارقة (وام)

قدمت جمعية الشارقة الخيرية، خلال النصف الأول من العام الجاري، مساعدات علاجية لأكثر من 1000 حالة مرضية بقيمة 20 مليون درهم، وذلك وفق تقرير صدر أمس عن الجمعية.

وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية: إن خدمة «خير» الإنسانية وهي القناة المخصصة لتقديم مساعدات العلاج المختلفة تحظى بدعم غير مسبوق من قبل المحسنين. وتوجه بالشكر الجزيل لمتبرعي الجمعية نظير ما يقدمونه من جهود إنسانية في سبيل تخفيف أوجاع المرضى، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستفادة من قنوات التبرع الميسرة المتوفرة، عبر الموقع الإلكتروني والرابط الذكي في توصيل صدقات المحسنين وتبرعاتهم.