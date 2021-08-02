«السلامة الغذائية» تنتهي من العمل الميداني لمسح مدخلات الإنتاج

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الانتهاء من العمل الميداني لمسح مدخلات الإنتاج والتكوين الرأسمالي للقطاع الزراعي في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع مركز الإحصاء – أبوظبي، وذلك بهدف توفير بيانات محدثة حول حجم مساهمة قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في اقتصاد الإمارة، وإبراز القيمة المضافة للإنتاج الزراعي وتعزيز مقارنة نشاط الزراعة والثروة السمكية مع الأنشطة الأخرى في اقتصاد إمارة أبوظبي.

وحقق المسح إنجازاً بنسبة 100 بالمائة لعدد 3880 حيازة من مزارع الإنتاج النباتي والحيواني التقليدية والتجارية، ومزارع صغار المنتجين، والحيازات المختلطة، بالإضافة إلى مزارع وأحواض تربية الأسماك في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، حيث تم خلال مرحلة العمل الميداني التي عمل عليها 141 باحثاً ومراقباً، زيارة 3654 حيازة وإغلاق 226 منها لأسباب مختلفة.

ووفقاً للجدول الزمني للمشروع، فإنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من كافة مراحل المشروع خلال شهر نوفمبر من العام الجاري، حيث ستستمر عمليات المشروع في معالجة وتحليل للبيانات ومن ثم استخلاص النتائج. وقالت عائشة النايلي الشامسي مدير المشروع، ومدير إدارة الإحصاء والتحليل في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: إن تنفيذ مثل هذه المسوح الإحصائية المتخصصة يسهم في الوصول إلى تصور أفضل لتوجهات النشاط الاقتصادي، واتخاذ القرارات ورسم السياسات الداعمة لزيادة القدرة الإنتاجية.