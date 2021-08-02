شرطة دبي توزع وجبات غذائية وقبعات للعمال

دبي(الاتحاد)

نظم مركز شرطة حتا بالتعاون مع فريق روح الاتحاد التطوعي، مبادرة مجتمعية استهدفت فئة العمال في مناطق الاختصاص، بتوزيع «قبعات مظلية» على 100 عامل، إضافة إلى وجبات غذائية، في إطار حرصها على ترسيخ القيم الإنسانية، وسعيها الدائم لتعزيز قيم التكافل والتراحم. وقال العقيد مبارك الكتبي، مدير مركز شرطة حتا، إن المبادرات الإنسانية والمجتمعية من أبرز خطط شرطة دبي لتحقيق توجهها الاستراتيجي في إسعاد المجتمع، إضافة إلى مد جسور التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وترسيخ قيم التطوع الداعية إلى التراحم والتكافل والعطاء، وما تخلّفه هذه المبادرات من أثر طيب على تقوية العلاقات الإنسانية وتوفير الأمان في المجتمع.