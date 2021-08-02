خدمات ذكية لشرطة الشارقة بدلاً عن الحضورية

الشارقة (وام)

دعت القيادة العامة لشرطة الشارقة المتعاملين إلى ضرورة الاستفادة من الخدمات الذكية المقدمة عبر تطبيق ‏MOI‏ للحصول على الخدمات المرورية دون الحضور الشخصي إلى مركز خدمات المرور والترخيص.

وقال المقدم خالد الكي، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين: إنه اعتباراً من الأول من سبتمبر المقبل سيتم توجيه المتعاملين إلى استخدام التطبيق الذكي للحصول على الخدمات بدلاً من الحضور الشخصي إلى المركز، وتتمثل الخدمات في تسجيل المركبة وتجديد المركبة وحجز رقم لوحة وإصدار بدل تالف فاقد ملكية مركبة وتغيير بيان.