بلدية رأس الخيمة: كمية المنتجات البحرية تتلاءم مع ساعات العمل

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كشفت دائرة بلدية رأس الخيمة ممثلة في إدارة الصحة العامة عن أن كمية الأسماك والمنتجات البحرية الواردة إلى سوق رأس الخيمة للأسماك اليومية تتلاءم مع قرار تمديد العمل في السوق. جاء ذلك عقب قرار الدائرة المتمثل في تمديد العمل في السوق حتى الساعة الثامنة مساء بعد أن كان في السابق إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً، وذلك للتسهيل على المستهلكين توفير احتياجاتهم المختلفة من المنتجات البحرية.

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة في البلدية لـ«الاتحاد»:إن دائرة البلدية ومن باب الحرص على تسهيل الإجراءات وتوفير احتياجات المستهلكين، ارتأت تمديد العمل في سوق رأس الخيمة للأسماك الذي كان يفتح في السابق أبوابه من الساعة الخامسة فجراً ولغاية الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثامنة مساء.

وأشارت إلى أن هذا القرار الذي تم تطبيقه بتاريخ 25 من الشهر الجاري، سيكون على النحو التالي: من يوم الأحد لغاية الخميس من الساعة الخامسة فجراً حتى الثامنة مساء، على أن يفتح السوق أبوابه يوم الجمعة على فترتين، الأولى من الساعة الخامسة فجراً لغاية الحادية عشرة صباحاً، والفترة الثانية من الساعة الواحدة والنصف لغاية الثامنة مساء.

ولفتت إلى أن هذا التوجه الذي اتخذته الدائرة يأتي للتسهيل على المستهلكين من المواطنين والمقيمين أخذ احتياجاتهم المختلفة المطروحة في السوق للمنتجات البحرية المختلفة وتوفير فترة وتجربة تسوق أطول لا تقتصر على الفترة الصباحية فقط في سوق رأس الخيمة بل تمتد حتى الثامنة مساء.

وذكرت أن كميات الأسماك الواردة يومياً من عمليات الصيد المنفذة من قبل الصيادين والأخرى القادمة من خارج الإمارة، تتلاءم مع ساعات العمل في السوق، مشيرة إلى أن متوسط الأسماك الواردة يومياً إلى سوق رأس الخيمة يبلغ 4.6 طن ومتوسط إجمالي الأسماك الواردة إلى أسواق الإمارة 8.35 طن يومياً.

وأكدت أن هذه الكميات الواردة هي مناسبة وتعمل على سد حجم الطلب والإقبال عليها من قبل المستهلكين، ذاكرة أن أسواق السمك في إمارة رأس الخيمة تحقق الاكتفاء الذاتي، وتسهم في تقديم الأصناف المتنوعة والطازجة من المنتجات البحرية المختلفة على مدار العام.