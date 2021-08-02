6700 نقطة توصيل غاز طبيعي بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أنجزت إدارة الغاز الطبيعي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري 2021 أكثر من 6700 نقطة توصيل للمشروعات السكنية والتجارية في مختلف مناطق مدينة الشارقة، وتم توصيل خدمات الغاز الطبيعي لعدد (38353) من أجهزة الطبخ المنزلي في مدينة الشارقة بأحدث معايير ووسائل الأمان والسلامة، كما تم تغيير عدد من الصناديق واستبدالها بأخرى جديدة مطابقة لأحدث المواصفات العالمية.

وأشار التقرير الإحصائي للنصف الأول من العام الجاري إلى أنه تم إنجاز عدد 6700 نقطة توصيل للغاز الطبيعي تضمنت 5957 مشروعاً سكنياً و744 مشروعاً تجارية.

وأوضحت المهندسة آمنة بن هدة مدير إدارة الغاز الطبيعي أن الإدارة تواصل جهودها لإنجاز شبكة الغاز الطبيعي التي تعتبر أول شبكة للغاز الطبيعي في المنطقة وتوصيل الخدمات للأهالي في كافة المناطق.

وأضافت أن الإدارة تعمل على إنجاز شبكة الخطوط الرئيسية في مناطق الرقيبة والموردة بضاحية السيوح، حيث تم إنجاز شبكة الخطوط في كافة مناطق الرقيبة من 1 إلى 8 بنسبة 100%، كما تم إنجاز الشبكة بالكامل في منطقتي الموردة 1.2 كما تم إنجاز 20% من شبكة الخطوط في الموردة وتم تجهيز المخطط لشبكة الموردة 5.6، وفي انتظار الانتهاء من تسوية الأراضي للبدء في تنفيذ شبكة الخطوط الرئيسية، وتم إنجاز شبكة مساكن بنسبة 100%.