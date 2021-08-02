«ديوا» تدعو لاستخدام المصابيح الموفرة والري الذكي

دبي (وام)

أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي ضرورة الاستفادة من المزايا المتطورة الصديقة للبيئة للأجهزة الكهربائية المنزلية لخفض استهلاك الكهرباء والمياه. كما أكدت أهمية استخدام المصابيح الموفرة للطاقة «LED» داخل وخارج المنزل، كونها أكثر كفاءة في استهلاك الكهرباء من المصابيح العادية، كما أنها تصدر حرارة أقل وعمرها الافتراضي أطول من حيث التحكم في التشغيل. وأوصت الهيئة باستخدام أجهزة استشعار الضوء لضمان فصل الإضاءة الخارجية طوال وقت النهار أو استخدام المؤقتات الزمنية التي تتحكم في فصل وتشغيل الإضاءة خلال فترات محددة. كما يمكن ترشيد الإضاءة الداخلية من خلال استخدام مفاتيح تعتيم الإضاءة واستخدام الإضاءة المباشرة التي تضيء الأجزاء الضرورية فقط من المكان عوضاً عن إضاءة الغرفة بأكملها. وتشير الهيئة إلى ضرورة استخدام أنظمة الري الذكية وأجهزة استشعار رطوبة التربة وضبط صمامات الرش الأوتوماتيكية طبقاً للاحتياجات الفصلية وأحوال الطقس.