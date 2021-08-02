بلدية الشارقة: 1763 زيارة تفتيشية خلال العيد

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت بلدية مدينة الشارقة تنظيم أكثر من 1763 زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية وصالونات الحلاقة ومراكز التجميل خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ضمن جهودها وخطتها خلال العيد للتأكد من التزام هذه المنشآت بكافة المعايير والضوابط الصحية المنظمة لسير العمل، والالتزام كذلك بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تم الإعلان عنها سابقاً، وجرى تعميمها وتوعية العاملين في هذه المنشآت بها وبأهمية تطبيقها. وأكدت الشيخة شذا المعلا مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية في بلدية الشارقة، أن البلدية شكلت فريقاً من المفتشين للتعامل مع بلاغات وملاحظات الجمهور والتفتيش المستمر على المنشآت الغذائية كالمطاعم والمخابز والكافتيريات وعلى محال بيع اللحوم والأسماك، وصالونات الحلاقة ومراكز التجميل، حيث تشهد هذه المنشآت إقبالاً كبيراً من الجمهور خلال العيد، ولذا حرصت البلدية على متابعتها بدقة، وقد بلغ عدد الزيارات التفتيشية عليها أكثر من 1763 زيارة خلال أيام العيد. من جانبه أفاد خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين، أن مركز الاتصال استقبل حوالي 2360 مكالمة خلال أيام العيد تنوعت ما بين استفسارات عامة وبلاغات وفرص تحسين واقتراحات وطلبات مختلفة، والتي تم التعامل معها بمنتهى الجدية ومتابعتها جميعها بالدقة اللازمة، مشيراً إلى أن المركز استقبل اتصالات الجمهور على مدار الساعة.