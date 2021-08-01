الإمارات تؤكد متانة العلاقات الثنائية مع طاجيكستان

أبوظبي (وام)

عقد عبدالناصر الشعالي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية وقديرزودا سعدي سانجينمورد رئيس لجنة الاستثمار وإدارة أملاك الدولة في جمهورية طاجيكستان، الاجتماع الرابع للجنة المشتركة بين الإمارات وطاجيكستان، وبحثا عدداً من الموضوعات الاقتصادية والسياسية. وأكد الشعالي في تصريحات على هامش الاجتماع الذي عقد عن بُعد على متانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وطاجيكستان، مشيراً إلى التعاون المتنامي بينهما على مر السنين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في العام 1995، بما في ذلك زيادة التدفقات الاقتصادية والروابط الثقافية. وأعرب عن ارتياحه لمستوى التعاون الثنائي والإقليمي والدولي بين الجانبين، وأكد اهتمام الإمارات بتوسيع التنسيق السياسي بين البلدين، مشدداً على أن دولة الإمارات تدعم طاجيكستان في السعي نحو الازدهار وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد بالشراكة بين البلدين بمجال التطوير التقني، موضحاً أن الإمارات دأبت على دعم العديد من المشاريع في طاجيكستان. وعبر الشعالي عن تقديره لحكومة طاجيكستان لدعمها الثابت لإكسبو 2020 دبي، معرباً عن ثقته في أن هذا الحدث سيوفر فرصاً مناسبة لكلا البلدين لتعزيز علاقتهما البناءة، مع توسيع آفاق المشاركة الإيجابية لطاجيكستان مع منطقة الشرق الأوسط.

وأقر الجانبان أن عقد الاجتماع على الرغم من الظروف التي فرضها «كوفيد-19» يعكس روح الصداقة بين قيادتي وشعبي البلدين، وحرصهما على دفع العلاقات الثنائية في مختلف القطاعات قدماً.

وأكد سانجينمورد التزام حكومته بتعزيز التعاون المشترك، مشيراً إلى أن الاجتماع مكن الجانبين من مناقشة القضايا السياسية والاقتصادية الرئيسة.