سنوياً.. منح للدراسات العليا وفرص للانضمام لـ«الاقتصـاديين الشبـاب»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت المؤسسة الاتحادية للشباب مذكرة تفاهم مع مكتب البعثات الدراسية التابع لوزارة شؤون الرئاسة، وذلك بهدف تطوير آفاق التعاون بينهما، والعمل على برامج ومبادرات تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة المتمثلة بالاستثمار في الكفاءات والمواهب الوطنية الشابة وتعزيز دورها في دفع جهود التنمية بجميع القطاعات المختلفة.

وجرى التوقيع على مذكرة التفاهم افتراضياً، برعاية معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيسة المؤسسة الاتحادية للشباب، ومعالي أحمد محمد الحميري، الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب البعثات الدراسية، حيث وقعها كل من جمعة عتيق الرميثي، مدير «مكتب البعثات الدراسية» التابع لوزارة شؤون الرئاسة، وسعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب.

شما المزروعي

وقالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي: «تشكل مذكرة التفاهم خطوة نوعية في مسيرتنا لبناء شراكات استراتيجية وأكثر فاعلية تدعم جهودنا الرامية إلى ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة في الاستثمار بشباب الوطن، والكفاءات المواطنة للمساهمة في إعداد جيل جديد من القادة المؤهلين في القطاعات كافة ورفد القطاع الاقتصادي بكوادر مؤهلة علمياً وعملياً لمواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة على الصُعد جميعها».

ومن جانبه، قال معالي أحمد محمد الحميري،: «تجسد مذكرة التفاهم اهتمام القيادة الرشيدة وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بالعمل على تعزيز التعاون مع جميع المؤسسات لرعاية ودعم المواهب الشابة عبر الاستثمار في تطوير قدراتها ومهاراتها للمساهمة في إعداد جيل من القادة الشباب في المستقبل، ورفد القطاعات الرئيسية في الدولة بكوادر مؤهلة علمياً ومعرفياً وقادرة على مواصلة مسيرة البناء والتطوير التي تشهدها الدولة على المستويات كافة، ودعم جهود التنمية المستدامة الشاملة فيها، وصولاً إلى صناعة مستقبل واعد للأجيال القادمة.

ووفق مذكرة التفاهم هذه، سيكون مكتب البعثات الدراسية شريكاً استراتيجياً لـ«برنامج الاقتصاديين الشباب» الذي أطلقته المؤسسة الاتحادية للشباب برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لإعداد قيادات وطنية قادرة على قيادة المجالات الاقتصادية العصرية المتعددة عبر تزويدهم بأحدث التوجهات الاقتصادية، والخبرات العالمية لتعزيز قدرتهم على طرح رؤى اقتصادية مبتكرة.

وسيقوم المكتب ولأول مرة بتوفير منح للدراسات العليا في مجال الاقتصاد عبر تخصيص 4 منح دراسية حصرية لخريجي برنامج الاقتصاديين الشباب لدراسة الماجستير داخل الدولة أو خارجها في تخصص الاقتصاد، وفي المقابل ستعمل المؤسسة الاتحادية للشباب على توفير الفرصة لـ 4 شباب يتم ترشيحهم واختيارهم من قبل مكتب البعثات الدراسية للانضمام لبرنامج الاقتصاديين الشباب كل عام.

وللاستفادة من المنح التي سيقدمها مكتب البعثات الدراسية، ستقوم المؤسسة بترشيح عدد من المتميزين للمنحة الدراسية، ومن ثم سيعمل المكتب على إجراء مقابلات مع المرشحين واختيار أفضل أربعة أشخاص للبعثة.

شروط

كما يتعين على المتقدمين استيفاء كافة شروط الحصول على المنح الدراسية داخل الدولة وخارجها، ومن أبرزها اجتياز المقابلة الشخصية مع مكتب البعثات الدراسية، والحصول على قبول في إحدى الجامعات المتميزة المعتمدة لدى المكتب، والتي يجب أن تكون من بين أفضل 25 جامعة على مستوى العالم في مجال الاقتصاد في حال أراد المتقدم الدراسة خارج الدولة، وأن يكون المعدل التراكمي في درجة البكالوريوس لا يقل عن 3.4، كما يشترط في المتقدم للبعثة أن لا يكون قد سبق له دراسة الماجستير في الاقتصاد، ولا يكون موظفاً في حال أراد الحصول على منحة خارج الدولة.