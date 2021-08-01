بدور القاسمي: «العالمي للرضاعة الطبيعية» يوفر بيئة آمنة للأطفال

الشارقة (وام)

أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي الرئيسة الفخرية لجمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية أن الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية مناسبة لنجدد الالتزام برؤية راسخة تجاه توفير بيئة آمنة ورعاية صحية متكاملة للأطفال، لضمان مستقبل يخدم نشأتهم ويخدم تطلعات إمارة الشارقة ودولة الإمارات.

وأضافت الشيخة بدور القاسمي أن إمارة الشارقة تتبنى التشجيع على الرضاعة الطبيعية انطلاقاً من رؤية مركزية أرسى دعائمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تجاه الاستثمار في الإنسان بوصفه رأس المال الأثمن الذي يضمن تحقيق مشروع الإمارة الحضاري، ونتطلع لمواصلة مسيرة العمل التي قادتها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة لنضمن تحسين الصحة الجسدية والنفسية للأطفال والأمهات، ونمنح كل طفل بداية سليمة لمستقبل صحي مشرق.