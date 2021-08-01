جامعة الشارقة الـ 19 «عربياً»

الشارقة (الاتحاد)

احتلت جامعة الشارقة المرتبة 19 من مجموع 155 جامعة مشاركة على مستوى الجامعات الناشطة في الدول العربية طبقاً لنتائج تصنيف مؤسسة التايمز للتعليم العالي الدولية لعام 2021، والذي صدر (الثلاثاء 27 يوليو 2021)، كما احتلت جامعة الشارقة في نفس التصنيف المرتبة الثالثة على مستوى الدولة والـ 13 من مجموع 39 جامعة مشاركة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وهذه هي المرة الأولى التي تصدر مؤسسة التايمز للتعليم العالي الدولية تصنيفاً خاصاً بجامعات الدول العربية. وأكد الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، أن هذا الإنجاز يضاف إلى إنجازات الجامعة في رحلتها نحو التميز وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي، والذي كان قد تم الإعلان عنه من طرف مؤسسة التايمز للتعليم العالي مؤخراً والخاص بتصنيفات عام 2021، وتشير إلى تقدم الجامعة إلى المرتبة 109 عالمياً ضمن تصنيف التايمز للجامعات في دول الاقتصادات الناشئة، كما حققت الجامعة تقدماً بأكثر من 100 رتبة لتصبح في فئة الـ 601 لأفضل جامعة في العالم.