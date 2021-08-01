1000 عـامل يستفيدون من «نبرد عليهم» في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

نظم فريق سفراء السعادة التطوعي بالتعاون مع منصة «متطوعين إمارات» مبادرة «نبرّد عليهم» للسنة الثانية على التوالي، في إمارة الشارقة وتستمر بشكل أسبوعي حتى نهاية فصل الصيف، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة. تهدف المبادرة لإسعاد الفئة العاملة في المواقع الإنشائية لتخفيف حرارة فصل الصيف عليهم، وذلك تقديراً لجهودهم المبذولة في الصيف ولترسيخ معاني الإنسانية التي تعكس قيم دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة، حيث تم توزيع المشروبات الباردة والمأكولات الخفيفة على أكثر من 1000 عامل.

وقال محمد العباسي مسؤول أول -إقليمي لمنصة متطوعين إمارات، إن المبادرة لاقت نجاحاً وإقبالاً كبيراً رغم حرارة الجو، وكانت بجودة عالية جداً مع اتباع الإجراءات الاحترازية، وشكر القائمين والمتطوعين على جهودهم المبذولة في إسعاد الفئة العاملة وخدمة الوطن، من سفراء السعادة ومتطوعي فرسان السعادة الأطفال الذين ساهموا في توزيع المشروبات الباردة والمأكولات الخفيفة مع اتباع الإجراءات الوقائية خلال التوزيع.