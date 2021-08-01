ارتفاع درجات الحرارة في أغسطس

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكد المركز الوطني للأرصاد استمرار تأثر الدولة خلال هذا الشهر بامتداد المنخفض الموسمي الهندي، وكذلك المنخفضات الحرارية من الجنوب الغربي، والتي تؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، خلال شهر أغسطس الذي يعد امتداداً لشهر يوليو من حيث ارتفاع درجة الحرارة، وفقاً لتقرير السمات المناخية.

وأشار تقرير للمركز إلى تكون السحب الركامية على المناطق الشرقية من الدولة بسبب تدفق الكتل الهوائية الرطبة من الشرق ومع وجود الجبال الشرقية، وارتفاع درجات الحرارة تطور السحب الركامية الممطرة في فترات ما بعد الظهر ثم تتحرك باتحاه المناطق الداخلية، كما تتأثر بعض مناطق الدولة خلال هذا الشهر خاصة في النصف الأول منه بامتداد خط التقارب بين المدارين (ITCZ)، والذي يصاحبه تكون السحب الركامية الممطرة على مناطق متفرقة خاصة الجنوبية وبعض المناطق الغربية.

ولفت إلى أن دورة نسيم البر والبحر تلعب دوراً مهماً خلال هذا الشهر، حيث تتأثر الدولة برياح جنوبية شرقية ليلاً وصباحاً وبرياح شمالية نهاراً، وكذلك تتأثر الدولة أحياناً برياح جنوبية نشطة خاصة خلال فترة الصباح قد تثير الغبار، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً، كما تزداد نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر مقارنة بشهر يوليو خاصة في النصف الثاني منه، ويبلغ متوسط الرطوبة النسبية 47% مع زيادة الإحساس بها في فترة الصباح وفترة المساء بوجه عام.

وفيما يتعلق بالإحصائيات المناخية، والسجلات التاريخية المميزة لشهر أغسطس أشار المركز إلى أن متوسط درجة الحرارة بشكل عام يتراوح ما بين 34 و37°م، ومتوسط درجة الحرارة العظمى يتراوح بين و41 و44 °م، بينما متوسط درجة الحرارة الصغرى فتراوح بين 29 و31 °م.

وكانت أعلى درجة حرارة قد سجلت قد بلغت 51.4 °م في مزيرعة سنة 2017، بينما أقل درجة حرارة تم تسجيلها فكانت على جبل مبرح سنة 2013 والتي بلغت 16.1 °م.، وبخصوص الرياح، كان متوسط سرعة الرياح 12 كم/ساعة، وأعلى سرعة رياح قد بلغت 93.6 (كم/ س) في الفقع سنة 2011، أما بالنسبة إلى الرطوبة، فبلغ متوسط الرطوبة النسبية العظمى ما بين 63% إلى 80%، ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 17% إلى 32%. ويشهد هذا الشهر وفقاً للسجلات تكون الضباب، وأعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2018، حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 15 يوماً ضباباً ويوماً واحداً ضباباً خفيفاً. كما يتوقع سقوط الأمطار، وكانت أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 100.4 ملم على حميم في سنة 2013.

الطقس غائم جزئياً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً وحاراً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، يصبح رطباً ليلاً وصباح اليوم مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س. والموج في الخليج العربي خفيف .. فيما سيحدث المد الأول عند 20:04 والمد الثاني عند 09:41.. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 12:16 والجزر الثاني عند الساعة 03:55. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً.. فيما سيحدث المد الأول عند 15:06 والمد الثاني عند الساعة 07:08 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 10:08 والجزر الثاني عند الساعة 23:56.