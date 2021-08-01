صدور عدد جديد من «الجندي»

أبوظبي (وام)

أصدرت مجلة «الجندي» التابعة لوزارة الدفاع عددها رقم 571 لشهر أغسطس 2021 والذي تناول باللغتين العربية والإنجليزية، عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.

وجاءت «كلمة الجندي» تحت عنوان «رجل الإنسانية»، حيث قالت فيها: «إن حصول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على هذا الوسام العالمي الرفيع ليس مفاجئاً، فقد أحدث سموه نهضة كبيرة في بلاده، ورسم صورة كبيرة للإمارات في العالم، جعلته يستحق وسام رجل الإنسانية وفارسها، وهو أمر يبعث على الفخر في قلب كل عربي».

ورصد العدد الجديد لمجلة «الجندي»، أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية، وأخبار جديد السلاح والتطورات العلمية والتكنولوجية التي وصلت إليها التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في المجال العسكري. وخصصت المجلة ملفها الرئيس لعدد شهر أغسطس 2021 للحديث عن «استراتيجية الإغراق الصاروخي».