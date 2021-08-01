«الصحة» تقدم 15279 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 15279 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 16.810.996 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 169.97 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19»