محمد بن راشد يصدر قرارين بتشكيل مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء ومجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القرار رقم/26/ لسنة 2021، بتشكيل مجلس إدارة مركز محمّد بن راشد للفضاء، والقرار رقم/27/ لسنة 2021، بتشكيل مجلس أمناء مُؤسّسة محمّد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيريّة والإنسانيّة.

مركز محمّد بن راشد للفضاء

ونص القرار رقم/26/ لسنة 2021، على تشكيل مجلس إدارة المركز برئاسة حمد عبيد المنصوري، وعُضويّة كلٍّ من: يوسف حمد أحمد الشيباني، نائباً للرئيس، ومحمد عبدالله الزفين، وحميد علي المحسن، ومنصور جمعة بوعصيبة.

كما نص القرار على إلغاء كل من القرار رقم/18/ لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة مركز محمّد بن راشد للفضاء، والقرار رقم/16/ لسنة 2021 بشأن تعيين واستبدال عُضو في مجلس إدارة مركز محمّد بن راشد للفضاء. ويُعمل بالقرار رقم/26/ لسنة 2021 من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

مُؤسّسة محمّد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيريّة والإنسانيّة

ونصَّ القرار رقم/27/ لسنة 2021، على تشكيل مجلس أمناء مُؤسّسة محمّد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيريّة والإنسانيّة، برئاسة محمد جمعة النابودة، وعُضويّة كلٍّ من: إبراهيم محمد بوملحة، نائباً للرئيس، ونبيل عبدالرحيم قرقاش، وخالد علي بن زايد الفلاسي، ومحمد عبدالله التوحيدي، وعبدالرحيم حسين أهلي. ويُعمل بالقرار رقم/27/ لسنة 2021، من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.