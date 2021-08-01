شرطة أبوظبي تُحذر من الإساءة للأطفال عبر الإنترنت

أبوظبي (الاتحاد)

حذرت شرطة أبوظبي من المخاطر التي يتعرض لها الأطفال عند استخدام الإنترنت، ناصحةً أولياء الأمور بضرورة متابعة الأبناء عن كثب والتأكد من استخدامهم الآمن للشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية.

وأوضح النقيب يعقوب يوسف الحمادي، من مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في محاضرة افتراضية بعنوان «حماية أطفالنا إلكترونياً مسؤوليتنا»، ضمن حملة «الأسرة تلاحم وأمان» التي تنفذها إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بقطاع أمن المجتمع، المخاطر التي يتعرض لها الأطفال إلكترونياً، إما بالدخول إلى مواقع لا تناسب أعمارهم، أو مواقع العنف أو مواقع الاستغلال الجنسي، وغيرها من الجرائم أهمها: الابتزاز والتهديد، والتصوير بوضع مخل للآداب ونشره، والخطف، وهتك العرض والاعتداءات الجسدية والجنسية، والاتجار بالأطفال، مؤكداً أن جرائم الإنترنت هي جرائم عابرة للحدود، حيث يكون الخطر على الطفل من خارج الدولة، مشيراً إلى أنه في هذه الحالات يتم مخاطبة النيابة العامة بملابسات الواقعة وتقرير البحث والتحري واستصدار الإذن اللازم لتحريز الأجهزة وفحصها عن طريق مركز الإمارات للأدلة الإلكترونية.